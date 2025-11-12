সিনিয়র অ্যাডভোকেট হলেন তৈমূর-শিশির-শাহদীন-কায়সারসহ ১৯ আইনজীবী

সিনিয়র অ্যাডভোকেট হলেন তৈমূর-শিশির-শাহদীন-কায়সারসহ ১৯ আইনজীবী
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে ১৯ জন আইনজীবীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১৫৩ জন আইনজীবীকে আপিল বিভাগে পেশা পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে এনরোলমেন্ট কমিটির ১১ নভেম্বরের সভায় সদস্যদের স্বতন্ত্র মতামতের ভিত্তিতে ১৯ জন আইনজীবীকে আপিল বিভাগের সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তালিকায় রয়েছেন অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার, মোহাম্মদ শিশির মনির, ড. শাহদীন মালিক, মো. কায়সার কামালসহ মোট ১৯ জন আইনজীবী। একই সভায় আরও ১৫৩ জন আইনজীবীকে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
