দেশের তারুণ্য সোনার খনির চেয়ে বেশি মূল্যবান: প্রধান উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার ( ১৭ ডিসেম্বর) ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা, ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের বিশাল তরুণ জনসংখ্যাকে অনন্য সম্পদ হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, দেশে ১৮ কোটি লোকের মধ্যে ৯ কোটির বয়স ২৭ বছরের কম, যা এটিকে সারা দুনিয়ার তুলনায় তরুণ জনসংখ্যার দিক থেকে অনন্য করে তুলেছে। এই তারুণ্যের খনি তেলের খনি বা সোনার খনির চেয়েও বেশি মূল্যবান।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে তারুণ্যের অভাব‌। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তরুণদের সংখ্যা কমবে আমাদের বাড়বে। আর তাই সারা দুনিয়াকে‌ আমাদের কাছে আসতে হবে।

আজ বুধবার ( ১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।

