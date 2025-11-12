পুরান ঢাকায় মামুন হত্যা: পাঁচ আসামির ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

পুরান ঢাকায় মামুন হত্যা: পাঁচ আসামির ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর
পুরান ঢাকায় আদালতে হাজিরা দিতে এসে গুলিতে নিহত তারিক সাইফ মামুন হত্যা মামলায় গ্রেফতার পাঁচ আসামির চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বুধবার (১২ নভেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক পার্থ ভদ্র পুলিশের আবেদনের শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় দায়ের হওয়া অস্ত্র মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক সাজ্জাদ হোসেন আবেদনটি করেছিলেন। তদন্ত কর্মকর্তা সব আসামির ১০ দিনের রিমান্ড চান। আসামিপক্ষের এক আইনজীবী রিমান্ড বাতিলের আবেদন করেন। তবে এর বিরোধিতা করেন সরকার পক্ষের আইনজীবীরা। শুনানি শেষে বিচারক চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ডে পাঠানো পাঁচজন হলেন শুটার ফারুক ও রবিন এবং সহযোগী শামীম, রুবেল ও ইউসুফ।
আদালতে দাখিল করা রিমান্ড আবেদনে পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, অস্ত্র, অব্যবহৃত গুলি ও নগদ এক লাখ ৫৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এই টাকা ফারুক ও রবিনকে হত্যার পারিশ্রমিক হিসেবে দিয়েছিলেন রনি।
এর আগে সোমবার সকালে আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে গুলিতে নিহত হন মামুন। পুলিশ বলছে, আন্ডারওয়ার্ল্ডের দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষ রনির নির্দেশে ভাড়ায় নেওয়া শুটার ফারুক ও রবিন দুই লাখ টাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।
