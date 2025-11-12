  2. আইন-আদালত

ট্রাইব্যুনাল এলাকায় সেনা মোতায়েন চায় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এলাকা/ফাইল ছবি

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার রায়ের দিন নির্ধারণ ঘিরে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট সংলগ্ন ট্রাইব্যুনাল এলাকায় সেনা মোতায়েন চেয়ে সেনাসদরে চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন।

বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের জনসংযোগ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ট্রাইব্যুনালে সেনা মোতায়েন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনালের অফিস থেকে সেনাসদর দপ্তরে আজকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

আ’লীগের কর্মকাণ্ডকে ‘থ্রেড টু জাস্টিস’ মনে করছে না ট্রাইব্যুনাল

এদিকে, বুধবার দুপুর থেকেই আন্তর্জাতিক অপরাধ সংলগ্ন সুপ্রিম কোর্টের মাজার গেটে বিজিবি মোতায়েন থাকতে দেখা গেছে।

বুধবার দুপুরে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম জানিয়েছেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কোনো কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ‘থ্রেড টু জাস্টিস’ মনে করছে না। তিনি বলেছেন, ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজ ‘স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক’ প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ প্রসিকিউটর বলেন, দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। বিচারপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য এমনটি করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দৃঢ়তার সঙ্গে এসব পদক্ষেপ রুখে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

