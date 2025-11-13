  2. আইন-আদালত

প্রতারণার মামলায় ইভ্যালির রাসেল-নাসরিনের ৫ বছরের কারাদণ্ড

প্রকাশিত: ১২:২১ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ইভ্যালির চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিন এবং এমডি-সিইও মোহাম্মদ রাসেল/ফাইল ছবি

ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনকে প্রতারণার মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বুধবার (১২ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইন এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আসামিদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানার পাশাপাশি অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রায় ঘোষণার সময় রাসেল ও নাসরিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তাই সাজাসহ তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে। আদালতের বেঞ্চ সহকারী নাজমুল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ইভ্যালি প্রতারণার উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহকদের প্রলুব্ধ করেছিল। ২০২১ সালের ২০ মার্চ বাদী সাদিকুর রায়হান তিনটি মোটরসাইকেল অর্ডার করেন, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা সরবরাহ করা হয়নি। পরে বাদীকে দুটি চেক দেওয়া হয়, যা ব্যাংকে জমা দিলে ফেরত আসে।

এ ঘটনায় ২০২৩ সালের ২৬ নভেম্বর ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলা দায়ের করেন সাদিকুর রায়হান। মামলায় রাসেল ও নাসরিনকে আসামি করা হয়।

