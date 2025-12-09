ধর্ম অবমাননার মামলায় তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী রিমান্ডে

ধর্ম অবমাননার মামলায় তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী রিমান্ডে
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে করা মামলায় সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী বিশ্বজিৎ চন্দ্র বর্মণকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ এই আদেশ দেন।
এদিন রিমান্ড শুনানির জন্য বিশ্বজিৎকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কামাল হোসেন পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। রিমান্ড আবেদনের পক্ষে রাষ্ট্রপক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করে।
শুনানিতে আসামিপক্ষ রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী গুলজার হোসেন বলেন, প্রেমঘটিত বিরোধের জেরে বাদী মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্বজিৎ সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং গ্রেফতারের পর তার মোবাইল-ল্যাপটপ জব্দ করা হয়েছে; অপরাধের কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে সেখানেই থাকার কথা, নতুন করে রিমান্ডের প্রয়োজন নেই।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, গত ছয় মাসে ধর্ম অবমাননার যত ঘটনা ঘটেছে, তা গত ১৫ বছরেও ঘটেনি। তিনি দাবি করেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এসব ঘটানো হচ্ছে।
মামলার এজাহার অনুযায়ী, গত ২২ নভেম্বর ‘ফারিয়া আক্তার’ নামের একটি ফেসবুক আইডি থেকে মহানবী (সা.)- কে নিয়ে কটূক্তি করা হয়। বিষয়টি জানার পর তিতুমীর কলেজের একদল শিক্ষার্থী বিশ্বজিৎকে ওই আইডির ব্যবহারকারী হিসেবে শনাক্ত করার দাবি করেন এবং ২৬ নভেম্বর মারধরের পর তাকে পুলিশের কাছে তুলে দেন। একই দিন কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়াহিদ সাব্বির বাদী হয়ে বনানী থানায় মামলা করেন।
এমডিএএ/কেএসআর