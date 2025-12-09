  2. আইন-আদালত

আবু সাঈদ হত্যা: সাক্ষ্য দিতে ট্রাইব্যুনালে হাসনাত আবদুল্লাহ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদ হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার কিছুক্ষণ আগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২ আসেন হাসনাত। যিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। আদালতে আজ রাষ্ট্রপক্ষের ২২ তম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দেবেন হাসনাত।

এ মামলার আসামি বেরোবির সাবেক ভিসি হাসিবুর রশীদসহ মোট ৩০ জন। যাদের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন এএসআই আমির হোসেন, বেরোবির সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম, কনস্টেবল সুজন চন্দ্র রায়, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান চৌধুরী, রাফিউল হাসান রাসেল ও আনোয়ার পারভেজ।

গত ২৭ নভেম্বর টানা ১৮তম দিনের মতো ২১ নম্বর সাক্ষীর জেরা শেষ হয়। এরপরই নতুন দিন ঠিক করে দেন ট্রাইব্যুনাল।

গতবছর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল আবু সাঈদের মৃত্যু। ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বেরোবি শিক্ষার্থী আবু সাঈদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার একটি ভিডিও সেসময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি করে।

