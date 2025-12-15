মাদকের টাকা না পেয়ে বাগবিতণ্ডা, বাবার ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো ছেলের

মাদকের টাকা না পেয়ে বাগবিতণ্ডা, বাবার ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো ছেলের
বরগুনার তালতলী উপজেলায় মাদকের টাকা না পেয়ে বাগবিতণ্ডার এক পর্যায়ে বাবা হারুন হাওলাদারের ছুরিকাঘাতে ছেলে সফিক হাওলাদার (২৮) নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে তালতলী উপজেলার সোনাকাটা ইউনিয়নের ইদুপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সফিক হাওলাদার দীর্ঘদিন ধরেই মাদকাসক্ত ছিলেন। তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে একাধিকবার রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে পাঠানো হলেও তিনি সুস্থ হননি। সর্বশেষ গত ৭ অক্টোবর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে ১০ ডিসেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পান সফিক। মুক্তির পর বাড়িতে ফিরে তিনি প্রায়ই বাবার কাছে মাদকের টাকা দাবি করতেন। ঘটনার দিন দুপুরে টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বাবা-ছেলের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে উত্তেজনা বেড়ে গেলে বাবা হারুন হাওলাদার ঘরে থাকা একটি ধারালো ছুরি দিয়ে ছেলের পিঠে আঘাত করেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সফিককে নিজেই তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের মা রাসেদা বেগম বলেন, আমার ছেলে মাদকাসক্ত ছিল। বহুবার রিহ্যাবে দিয়েছি, এমনকি জেলেও গেছে। কিন্তু ছাড়া পাওয়ার পরও সে ঠিক হয়নি। আজ বাবা-ছেলের ঝগড়ার একপর্যায়ে এই ঘটনা ঘটে।
তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশাদুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মাদকের টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে বাবার সঙ্গে ছেলের বাগবিতণ্ডার একপর্যায়ে বাবার ছুরিকাঘাতে সফিক হাওলাদার নিহত হয়েছেন। অভিযুক্ত বাবা নিজেই তার ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে ছেলের মৃত্যুর পর থেকে তিনি পলাতক। এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
নুরুল আহাদ অনিক/এনএইচআর/এমএস