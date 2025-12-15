কিশোরগঞ্জে ৮ হাজার পিস ইয়াবাসহ নারী কারবারি আটক

কিশোরগঞ্জে ৮ হাজার পিস ইয়াবাসহ নারী কারবারি আটক
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ৭৯৪০ পিস ইয়াবাসহ মোছা. রোজিনা আক্তার (৩৩) নামে এক নারীকে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সোমবার ( ১৫ ডিসেম্বর) বিকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভৈরব নাটাল মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
আটক রোজিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলার বিজয়নগর থানার পত্তন উত্তরপাড়ার মো. ইয়ামিন মিয়ার স্ত্রী।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভৈরব থানার ভৈরবপুর এলাকাস্থ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর পশ্চিম দিকে টোল প্লাজার সামনে অভিযান চালানো হয়। রোজিনা আক্তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সড়ক পথে মোটরসাইকেলের যাত্রী সেজে ভৈরবে আসছিলেন। সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটক করার পর তার কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে ভৈরব মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের পরিদর্শক চন্দন গোপাল সুর জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে মাদকবিরোধী অভিযানে ৭৯৪০ পিস ইয়াবাসহ নারীকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।
রাজীবুল হাসান/কেএইচকে/এমএস