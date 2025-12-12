যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা: দায় স্বীকার করলেন ‘ভাগিনা মাসুম’

যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা: দায় স্বীকার করলেন ‘ভাগিনা মাসুম’
রাজধানীর মিরপুরে দোকানে ঢুকে পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে (৪৭) গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেফতার মাসুম বিল্লাহ ওরফে ভাগিনা মাসুম (৩২) দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ছয় দিনের রিমান্ড শেষে তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ।
এসময় মাসুম স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা আবেদন করেন। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা জবানবন্দি রেকর্ড করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
মাসুমকে গত ২০ নভেম্বর শরীয়তপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে আদালত তার ছয়দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ‘সি’ ব্লকের একটি দোকানে ঢুকে পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পরদিন নিহতের স্ত্রী সাবিহা আক্তার দিনা বাদী হয়ে পল্লবী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবে আসামিরা কিবরিয়াকে হত্যা করেন। মামলায় জনি ভুঁইয়া, সোহেল, সোহাগ, মাসুম ও রোকনসহ পাঁচজনকে এজহারনামীয় আসামি করা হয়। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ৭-৮ জনকে আসামি করা হয়।
