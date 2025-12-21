এবার নাশকতার মামলায় জামিন পেলেন বিএনপি প্রার্থী কাইয়ুম

এবার নাশকতার মামলায় জামিন পেলেন বিএনপি প্রার্থী কাইয়ুম
রাজধানীর বাড্ডা থানায় ২০১৫ সালে দায়ের করা নাশকতার একটি মামলায় ঢাকা-১১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এম এ কাইয়ুমকে জামিন দিয়েছেন আদালত।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক শুনানি শেষে তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।
গত বৃহস্পতিবারও মহানগর পুলিশের কদমতলী থানায় দায়ের করা একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছিলেন এই এমপি প্রার্থী।
আজ আদালত থেকে মুক্তি পেয়ে এম এ কাইয়ুম সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও গায়েবি মামলার যে ধারা চলে আসছে, তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ ধরনের মামলা আর হবে না—এমনটাই প্রত্যাশা করেন তিনি।
তিনি আরও জানান, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তিনি নির্বাচনী কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন।
এ বিষয়ে তার আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, এম এ কাইয়ুমের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা রয়েছে। তবে সব মামলাতেই তিনি বর্তমানে আদালতের জামিনে আছেন।
আরও পড়ুন
হত্যাচেষ্টা মামলায় এমপি পদপ্রার্থী কাইয়ুমের জামিন
এর আগে গত ১৮ ডিসেম্বর কদমতলী থানায় করা একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এম এ কাইয়ুম। ওইদিন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান শুনানি শেষে তার জামিন মঞ্জুর করেন।
এই মামলায় আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান, ২০১৫ সালের ওই মামলাটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দায়ের করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমার আগে সব মামলার আইনগত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করা হয়।
এম এ কাইয়ুম বলেন, বিগত সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে একের পর এক গায়েবি মামলা দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি অনুসন্ধানে আরও কিছু মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এসব মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশেই তিনি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন।
এমডিএএ/এমকেআর/এমএস