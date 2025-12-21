জাপানের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনে বড় বাধা উত্তর কোরিয়া

জাপানের পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনে বড় বাধা উত্তর কোরিয়া
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে গৃহীত নীতির পরিবর্তন করে জাপান যাতে পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জন করতে না পারে তার জন্য এরই মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জাপানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের আকাঙ্ক্ষা শক্তহাতে দমন করা উচিত। রোববার (২১ ডিসেম্বর) উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কর্মকর্তা চোয়ি সুন হুই এমন মন্তব্য করেছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম (কেসিএনএ) সংবাদ প্রকাশ করেছে।
কেসিএনএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপান তাদের তথাকথিত তিনটি অ-পারমাণবিক নীতি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে স্পষ্টভাবে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যখন দক্ষিণ কোরিয়াকে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নির্মাণে সব ধরনের সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করেছে। এর পরপরই জাপান এ ধরনের বক্তব্য আরও জোরালোভাবে দিতে শুরু করেছে।
গত অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময়চ দেশটির প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং-এর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে শীর্ষ বৈঠকের পর এমন ঘোষণা দেন ট্রাম্প।
উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, জাপানের এ ধরনের অবস্থান পূর্ব এশিয়ায় পারমাণবিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি।
সূত্র : রয়টার্স
কেএম