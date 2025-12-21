জিম্বাবুয়ের টেস্ট ও ওয়ানডে নেতৃত্বে পরিবর্তন, দায়িত্ব পেলেন কে?

জিম্বাবুয়ের টেস্ট ও ওয়ানডে নেতৃত্বে পরিবর্তন, দায়িত্ব পেলেন কে?
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট নেতৃত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। টেস্ট এবং ওয়ানডে নেতৃত্বে আনা হয়েছে বাঁ-হাতি পেসার রিচার্ড এনগারাভাকে। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) জানিয়েছে, ক্রেইগ আরভিন দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে এনগারাভাকে দুই ফরম্যাটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এনগারাভাকে এই দুই ফরম্যাটের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন সহ-অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন অলরাউন্ডার ব্রায়ান বেনেট। তবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আগের মতোই অধিনায়ক থাকছেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা।
হারারেতে অনুষ্ঠিত জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের চতুর্থ কোয়ার্টারের সভার পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেডসির চেয়ারম্যান তাভেঙওয়া মুখুলানি বলেন,
‘রিচার্ড এনগারাভা গত কয়েক বছরে খেলোয়াড় ও নেতা হিসেবে অসাধারণ উন্নতি দেখিয়েছে। ড্রেসিংরুমে তার প্রতি সবার শ্রদ্ধা রয়েছে এবং সব ফরম্যাটেই সে নিয়মিতভাবে জিম্বাবুয়ের জন্য পারফর্ম করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, দলের পরবর্তী অধ্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সে পুরোপুরি প্রস্তুত।’
তিনি সাবেক অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিনের ভূমিকাকেও প্রশংসা করেন। মুখুলানি বলেন, ‘চ্যালেঞ্জিং একটি সময়ে ক্রেইগ আরভিন পেশাদারিত্ব, দৃঢ়তা ও মর্যাদার সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে। দলের স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতিতে তার অবদানের জন্য জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।’
২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে ২৭ বছর বয়সী এনগারাভা জিম্বাবুয়ের হয়ে ১১টি টেস্ট ও ১৪৫টি সীমিত ওভারের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। তিনি বর্তমানে জিম্বাবুয়ের হয়ে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি- ৯০ ম্যাচে ১০৮টি, ইকোনমি রেট ৭.৩০।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও অভিজ্ঞ এনগারাভা। তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-২০, লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ এবং বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) খেলেছেন।
মাত্র ২২ বছর বয়সেই ব্রায়ান বেনেট জিম্বাবুয়ের হয়ে তিন ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত এই তরুণ ওপেনারকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড।
মুখুলানি বলেন, ‘সহ-অধিনায়ক হিসেবে ব্রায়ানের নিয়োগ তার ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তা, পরিপক্বতা এবং দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্বের সম্ভাবনার প্রতি আমাদের আস্থার প্রতিফলন। সে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে প্রতিনিধিত্ব করে।’
আইএইচএস/