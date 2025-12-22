ব্যারিস্টার খোকন
হাদির হত্যাকারীরাই প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা করেছে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীরাই প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন।
বর্বরোচিত এ হামলার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, হামলাকারীরা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। তাদের দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে সাধারণ আইনজীবী সমাজের ব্যানারে আইনজীবী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। বিচার বিভাগ, বিচারপতি ও আইনজীবীদের নিয়ে আইন উপদেষ্টার অসম্মানজনক-অপেশাদার বক্তব্যের প্রতিবাদে এ সমাবেশ হয়।
ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেফতারের আহ্বান জানিয়ে মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, আকাশ অথবা মাটির নিচে যেখানেই থাকুক, খুনিদের খুঁজে বের করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।
আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, আইন উপদেষ্টা সম্মানিত মানুষ। তাকে বলবো, এখন বিচার বিভাগের আলাদা সচিবালয় হয়েছে। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই আদালত অবমাননা হয়, বিচার বিভাগ নিয়ে এমন কথা বলবেন না।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন- অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির মঞ্জু, সুপ্রিম কোর্ট বারের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন, গাজী তৌহিদুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মির্জা আল মাহমুদ, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফ, অ্যাডভোকেট মাকসুদ উল্লাহ। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট সামসুল ইসলাম মুকুল।
গত ১৮ ডিসেম্বর বিদায়ী প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গিয়ে হাইকোর্ট থেকে ‘অস্বাভাবিক’ জামিন হচ্ছে উল্লেখ করে এ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন বলে সাংবাদিকদের জানান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ওইদিন তিনি এ-ও বলেন, ভবিষ্যতে যিনি প্রধান বিচারপতি হবেন, তার সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলের অনুসারীদের জামিন নিয়ে কথা বলবেন।
