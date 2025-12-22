বিশ্ববাজারে সোনার দাম ইতিহাসে সর্বোচ্চ
বিশ্ববাজারে সোনার দাম সোমবার (২২ নভেম্বর) ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিন প্রথমবারের মতো আউন্সপ্রতি সোনার দাম ৪ হাজার ৪০০ ডলার অতিক্রম করেছে। এদিন রূপার দামও নতুন রেকর্ডে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমানোর জোরালো সম্ভাবনার কারণে সোনার দামে এই উল্লম্ফন দেখা গেছে।
সোমবার (২২ নভেম্বর) স্পট গোল্ড ২ শতাংশ ঊর্ধ্বগতি নিয়ে প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৪২৬ দশমিক ৬৬ ডলারে পৌঁছেছে, যা নতুন রেকর্ড। ফেব্রুয়ারি ডেলিভারির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গোল্ড ফিউচারের দাম ১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ৪ হাজার ৪৫১ দশমিক ৬০ ডলার প্রতি আউন্সে পৌঁছেছে।
এদিকে, চলতি বছরে সোনা, রুপা, প্লাটিনাম ও প্যালেডিয়ামের দাম ৬৮ শতাংশ বেড়েছে, যা ১৯৭৯ সালের পর সর্বোচ্চ বার্ষিক বৃদ্ধি নির্দেশ করছে। এর মূল চালিকাশক্তি ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রয়, নিরাপদ বিনিয়োগের প্রবাহ, ও কম সুদের হার।
এদিন স্পট রুপার দাম ৩ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ৬৯ দশমিক ১৮ ডলারে পৌঁছেছে, এর আগে সেশনের মধ্যে এটি ৬৯ দশমিক ৪৪ ডলারে নতুন রেকর্ড স্পর্শ করেছে। রুপার দাম বছরের শুরু থেকে ১৩৯ শতাংশ বেড়েছে, যা চালিত হয়েছে চলমান সরবরাহ ঘাটতি, শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে এবং শক্তিশালী বিনিয়োগ চাহিদা দ্বারা।
অন্যদিকে, প্লাটিনাম ৫ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৭৯ দশমিক ২৫ ডলারে পৌঁছেছে, যা ১৭ বছরের সর্বোচ্চ। আবার প্যালাডিয়ামের দাম আউন্সপ্রতি ২ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৭৫৯ দশমিক ৭৫ ডলারে পৌঁছেছে, যা প্রায় তিন বছরের উচ্চ স্তর।
ইউবিএস বিশ্লেষক জিওভানি স্টাউনোভো বলেছেন, কম সুদের হার রিয়েল অ্যাসেট যেমন সোনার ও রুপার চাহিদাকে সহায়তা করছে। তবে আমাদের কাছে কপারও রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে বিনিয়োগকারীরা বিস্তৃত পণ্যপত্রে এক্সপোজার রাখতে চাচ্ছেন, সম্ভবত প্রত্যাশা অনুযায়ী যে মূল্যস্ফীতি দীর্ঘ সময় ধরে বেশি থাকতে পারে।
মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ গভর্নর স্টিফেন মিরান বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদের হার কমানো উচিত, কারণ মূল্যস্ফীতি শীতল হয়েছে এবং মুদ্রানীতি চাকরির বাজারের ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন।
যখন সোনাকে মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে একটি হেজ ও অনিশ্চিত সময়ে একটি নিরাপদ সম্পদ হিসেবে দেখা হয়, তখন এই অ-উৎপাদনশীল সম্পদ কম সুদের হার পরিবেশেও লাভবান হয়।
সূত্র: রয়টার্স
এসএএইচ