প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা, আরও ১১ আসামি কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৭ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মামলায় আরও ১১ আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ আলম জামিন নামঞ্জুর করে এই আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় দায়ের করা মামলায় আজ ইয়াসিন (৩৯) ও হাসেম (২৪) নামে দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৩১ জনকে শনাক্ত এবং ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট ১৭ জন কারাগারে রয়েছেন।

এজাহার অনুযায়ী, এই হামলায় ৩২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যার মধ্যে আড়াই কোটি টাকার সম্পদ লুট করা হয়। ইতোমধ্যে এক আসামির কাছ থেকে লুটের টাকায় কেনা আসবাবপত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলায় একই দিনে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলার মামলায় ৯ আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। তারা হলেন—মাইনুল ইসলাম, জুলফিকার আলী সৌরভ, আলমাস আলী, জুবায়ের হোসাইন, আয়নুল হক কাশেমী, আবদুল রহমান পলাশ, জান্নাতুল নাঈম, কারি মুয়াজবীন আ. রহমান এবং ফয়সাল আহমেদ।

গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ৩৫০-৪০০ জনের একটি দল ভবনটিতে হামলা চালায়। এতে ২০০টির বেশি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও নগদ ৩৫ লাখ টাকা লুটসহ প্রায় ৪০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির দাবি করে প্রতিষ্ঠান দুটি।

আদালত সূত্রে জানা যায়, সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের আওতায় এই মামলাগুলো তদন্ত করছে তেজগাঁও থানা পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিডিও বিশ্লেষণ করে বাকি অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চলছে।

