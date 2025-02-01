  2. বিনোদন

গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলার প্রতিবাদে শিল্পী সমাজ

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিভিন্ন গণমাধ্যম, সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ও উদীচীর কার্যালয়ে সাম্প্রতিক হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ‘নিপীড়নবিরোধী শিল্পী সমাজ’। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে আবাহনী মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

দৃশ্যমাধ্যম শিল্পী সমাজ ও নিপীড়নবিরোধী শিল্পী সমাজের আয়োজনে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লুভা নাহিদ চৌধুরী, অভিনয়শিল্পী আজাদ আবুল কালাম, আজমেরী হক বাঁধন, বাকার বকুল, অরূপ রাহী, নির্মাতা রেদওয়ান রনি, সংগীতশিল্পী কিশোর ও পলাশ প্রমুখ।

বক্তারা শরিফ ওসমান হাদী হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত ও হত্যাকারীর বিচার দাবি করেন। এছাড়া দ্য ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, ছায়ানট, উদীচীর কার্যালয়ে হামলা, অগ্নি সংযোগ, লুটপাট আসবাবপত্র, মিউজিক সামগ্রী পুড়িয়ে ফেলার প্রতিবাদ ও সুষ্ঠু বিচার দাবি করে।

সমাবেশে অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন বলেন, আমরা দেখছি, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের অফিসে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানুষের বাসাবাড়িতে আগুন লাগানো হচ্ছে। নাগরিক হিসেবে সরকারের কাছ থেকে আমরা এটা আশা করি না। নিরাপত্তা দেওয়া তো রাষ্ট্র ও সরকারের দায়িত্ব। নিশ্চিতভাবেই এই দায়িত্ব পালনে বর্তমান সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

