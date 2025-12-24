চানখাঁরপুলে হত্যা মামলার সাক্ষীর নিরাপত্তায় পুলিশ নিয়োগের নির্দেশ

চানখাঁরপুলে হত্যা মামলার সাক্ষীর নিরাপত্তায় পুলিশ নিয়োগের নির্দেশ
ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজধানীর চানখাঁরপুলে ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার সাক্ষী মো. মহিবুল হকের ওপর হামলার প্রেক্ষাপটে তার নিরাপত্তা নিশ্চিতে তিন মাসের জন্য একজন অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্য (বডিগার্ড) নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই নির্দেশ দেন।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) প্রসিকিউটর আব্দুস সাত্তার পালোয়ান আদেশের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
এ মামলার শুনানিতে প্রসিকিউটর তারেক আব্দুল্লাহ ট্রাইব্যুনালকে শুনানিতে বলেন, চট্টগ্রামের লোহাগড়ায় মহিবুল হকের ওপর নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে। বর্তমানে তিনি লোহাগড়ার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভুক্তভোগী ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন। তার নিরাপত্তা দেওয়া প্রয়োজন।
এরপর চানখাঁরপুল এলাকায় শহীদ মোহাম্মদ ইশমামুল হকের বড় ভাই মামলার সাক্ষী মো. মহিবুল হকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তিন মাসের জন্য একজন অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্য নিয়োগের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। এর আগে গত শুক্রবার মহিবুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় স্থানীয় থানায় একটি মামলা হয়েছে।
