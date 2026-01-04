খুলছে সুপ্রিম কোর্ট, নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা আজ
২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্ধারিত অবকাশকালীন ও সরকারি ছুটি শেষে নতুন বছরে আজ থেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগে নিয়মিত বিচারিক কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এদিন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) দিনের শুরুতেই সকাল সাড়ে ১০টায় আপিল বিভাগের ১ নম্বর এজলাস কক্ষে প্রধান বিচারপতিকে সংবর্ধনা দেবে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে বরণ করে নিতে সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
এর আগে, গত ২৮ ডিসেম্বর দেশের ২৬তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। অবকাশকালীন ছুটি শেষে প্রধান বিচারপতি হিসেবে এজলাসে তার প্রথম কার্যদিবস।
এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকাজ পরিচালনার জন্য ৬৬টি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নির্দেশে এসব বেঞ্চ গঠন করা হয়।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে ৩৩টি একক বেঞ্চ ও ৩৩টি দ্বৈত বিচারপতির বেঞ্চ রয়েছে। রোববার (৪ ডিসেম্বর) থেকে হাইকোর্টের এসব বেঞ্চে বিচারকাজ চলবে।
