হাইকোর্টে ৬৬ বেঞ্চ গঠন, রোববার থেকে চলবে বিচারকাজ

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকাজ পরিচালনার জন্য ৬৬ বেঞ্চ গঠন করেছেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী। রোববার (৪ জানুয়ারি) থেকে এসব বেঞ্চে বিচারকাজ শুরু হবে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, হাইকোর্ট বিভাগের দুজন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রয়েছে। এছাড়া হাইকোর্টে ৩৩টি একক বেঞ্চও গঠন করা হয়েছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) থেকে এসব বেঞ্চে বিচারকাজ শুরু হবে।

