৩৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, বিসিআইসি কর্মকর্তার জমি-ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ
ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে প্রায় ৩৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক ও হিসাব বিভাগীয় প্রধান খোন্দকার মুহম্মদ ইকবালের জমি-ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
সংশ্লিষ্ট মামলায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার (৫ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সেই সঙ্গে ইকবালের তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেন।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
সিআইডির আবেদনে বলা হয়, ইকবাল বিসিআইসিতে দায়িত্ব পালনকালে সিলেটের শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানির অসংখ্য ভুয়া ও জাল বিল-ভাউচার প্রস্তুত করেন। এসব জালিয়াতির মাধ্যমে তিনি মোট ৩৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, আত্মসাৎ করা অর্থ দিয়ে ইকবাল ফ্ল্যাট, গাড়ি ও জমি কেনেন এবং মানিলন্ডারিংসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধের মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হন। তদন্তে তার নামে ২৩ দশমিক ৫ কাঠা জমি, ৩৯২ অযুতাংশ জমির ১১টি শেয়ার এবং ১২টি ফ্ল্যাটের তথ্য পাওয়া গেছে, যার মোট দলিলমূল্য প্রায় ৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকা।
মামলাটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে তদন্তের স্বার্থে এসব স্থাবর সম্পত্তি আদালতের মাধ্যমে জব্দ করা প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, তা না হলে অভিযোগ নিষ্পত্তির আগেই সম্পত্তিগুলো হস্তান্তর বা বেহাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এগুলো জব্দের পাশাপাশি তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।
এমডিএএ/একিউএফ/এএসএম