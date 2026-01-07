  2. আইন-আদালত

সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতির সঙ্গে ইইউ মিশনের মতবিনিময়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪২ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
সুপ্রিম কোর্ট বার সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন/ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির (বার অ্যাসোশিয়েশনের) সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকনের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতির কার্যালয়ে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠান হয়।

মতবিনিময় সভায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের ইরিনি মারিয়া গৌনারি ও মারসেল নাগী আইনগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার আইনি কাঠামোর পাশাপাশি রাজনৈতিক ও প্রচারণার পরিবেশ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা তুলে ধরেন। এ সময় ব্যারিস্টার সাকিব মাহবুবসহ অন্যান্য আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণে এবং বাংলাদেশে ইইউ প্রতিনিধিদল, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে যথাযথভাবে সম্পাদিত একটি প্রশাসনিক চুক্তি অনুসারে গঠিত হয়েছে। এর ফলে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময় সারা দেশে পর্যবেক্ষক মোতায়েন করতে পারবে তারা।

