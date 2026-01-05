  2. আইন-আদালত

বিচারপতি রেজাউল হক ও ফারাহ মাহবুব চেম্বার জজ মনোনীত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হক ও বিচারপতি ফারাহ মাহবুব

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হক এবং বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে চেম্বার জজ আদালতের বিচারক হিসেবে মনোনীত করেছেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) জনস্বার্থে আপিল বিভাগের রেজিস্ট্রার মুহা. হাসানুজ্জামানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত-১ ও চেম্বার জজ আদালত-২ এর শুনানি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মামলা সংক্রান্ত জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য আগামী মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হককে চেম্বার জজ আদালত-১ এবং বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে চেম্বার জজ আদালত-২ হিসেবে মনোনীত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হক চেম্বার জজ-১ হিসেবে সপ্তাহের রোব ও বৃহস্পতিবার শুনানি নেবেন। একইভাবে, বিচারপতি ফারাহ মাহবুব চেম্বার জজ-২ হিসেবে সোম ও বুধবার দুপুর সোয়া ২টা থেকে আপিল বিভাগের মামলার জরুরি বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য শুনানি নেবেন।

এছাড়া বিচারপতি ফারাহ মাহবুব চেম্বার জজ-২ হিসেবে শুধু চলতি সপ্তাহের জন্য আগামী মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুর সোয়া ২টা থেকে আপিল বিভাগের জরুরি মামলার শুনানি নেবেন।

