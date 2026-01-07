  2. আইন-আদালত

স্বতন্ত্র প্রার্থীকে হেনস্তার ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে লিগ্যাল নোটিশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪২ এএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
স্বতন্ত্র প্রার্থীকে হেনস্তার ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে লিগ্যাল নোটিশ
গত ৪ জানুয়ারি রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে হেনস্তার শিকার হন মানিকগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান আতা/ফাইল ছবি

মানিকগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বিএনপি নেতা আতাউর রহমান আতাকে হেনস্তা করে রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসাইন রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং পুলিশ সুপারকে এ নোটিশ পাঠান।

নোটিশে বলা হয়, গত ৪ জানুয়ারি মানিকগঞ্জ-৩ আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমান আতাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হেনস্তাপূর্বক রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস থেকে অবৈধভাবে বের করে দেওয়া হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের মাধ্যমে রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়।

নোটিশে আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসাইন উল্লেখ করেন, ঘটনাটি স্পষ্টভাবে নির্বাচনি আচরণবিধির লঙ্ঘন এবং একই সঙ্গে ফৌজদারি অপরাধ। ঘটনার বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে অবগত থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। একজন আইনজীবী ও মানিকগঞ্জের একজন সচেতন ভোটার হিসেবে উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন ও সংক্ষুব্ধ।

নোটিশে মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে আগামী ৩ কার্যদিবসের মধ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। অন্যথায় প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে নােটিশে উল্লেখ করা হয়।

এফএইচ/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।