অভিষেক না ঐশ্বরিয়া কে বেশি শিক্ষিত

অভিষেক না ঐশ্বরিয়া কে বেশি শিক্ষিত
বলিউডের সবচেয়ে আলোচিত দম্পতিদের তালিকায় অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের নাম বরাবরই উপরের দিকে। পেশাগত সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও প্রায়ই আলোচনায় থাকেন তারা। সম্প্রতি বিচ্ছেদের গুঞ্জন ঘিরেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন এই তারকা দম্পতি। তবে খুব কম মানুষই জানেন-অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার মধ্যে কে কতদূর পড়াশোনা করেছেন এবং কার শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি।
ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের শিক্ষাজীবনের শুরু মুম্বাইয়ের আর্য বিদ্যা মন্দির উচ্চ বিদ্যালয়ে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন তিনি। এরপর জয় হিন্দ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এক সময় অভিনয় বা মডেলিং নয়, বরং স্থপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন ঐশ্বরিয়া। সে লক্ষ্যেই তিনি রচনা সংসদ একাডেমি অব আর্কিটেকচারে ভর্তি হয়েছিলেন।
তবে ধীরে ধীরে মডেলিং ও অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকায় পড়াশোনা মাঝপথে ছেড়ে সেই পথেই পা বাড়ান তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পেও প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।
অন্যদিকে অভিষেক বচ্চনের শিক্ষাজীবন শুরু হয় দিল্লির জামনাবাই নার্সি স্কুল ও মডার্ন স্কুলে। পরে মুম্বাইয়ের বোম্বে স্কটিশ স্কুলে পড়াশোনা করেন তিনি। উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমান সুইজারল্যান্ডে, যেখানে আইগলন কলেজে পড়েন অভিষেক।
পরবর্তীতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ভর্তি হন। পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার আগ্রহ থেকেই এই বিষয়টি বেছে নেন বলে জানা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পূর্ণ না করেই অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়ায় দেশে ফিরে আসেন তিনি এবং বলিউডে ক্যারিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত নেন।
২০২৬ সালে অভিষেক বচ্চনের মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক সিনেমা। এর মধ্যে ‘রাজা শিবাজি’ আগামী ১ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা। এছাড়া ‘কিং’ ও ‘বচ্চন সিং’-এই দুটি ছবির কাজও চলছে, যদিও মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি।
