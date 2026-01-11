  2. আইন-আদালত

এস আলম পরিবারের আরও ৪৩১ শতাংশ জমি-স্থাপনা জব্দের আদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
এস আলম পরিবারের আরও ৪৩১ শতাংশ জমি-স্থাপনা জব্দের আদেশ
এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম/ফাইল ছবি

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ১২টি স্থানের মোট ৪৩১.৬৯ শতাংশ জমি এবং ওই জমির ওপর থাকা স্থাপনা জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার (১১ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ১৮ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ১৪ ধারার আওতায় স্থাবর সম্পত্তি জব্দের জন্য এই আবেদন করা হয়। অভিযোগটি (মামলা) দুদকের প্রধান কার্যালয়ের এক মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়, মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান), তার পরিবারের সদস্য এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য দুদকের একটি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তারা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে–বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করেছেন এবং সেই অর্থ দিয়ে দেশে ও বিদেশে বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন।

দুদক জানায়, অনুসন্ধান চলাকালে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যরা এসব স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগেই যদি এসব সম্পদ স্থানান্তর হয়ে যায়, তাহলে পরে অপরাধলব্ধ অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ কারণে জরুরি ভিত্তিতে সম্পদগুলো জব্দ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় দুদকের অনুমোদনক্রমে মোহাম্মদ সাইফুল আলম, তার পরিবারের সদস্য এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও ব্যক্তিদের নামে থাকা মোট ৪৩১.৬৯ শতাংশ জমি ও তার ওপর নির্মিত স্থাপনা জব্দের আবেদন করা হয়। আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে জমি ও স্থাপনাগুলো জব্দের আদেশ দেন।

দুদক জানিয়েছে, মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলমান।

এমডিএএ/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।