প্রার্থিতা ফিরে পেতে হাইকোর্টে বিএনপির সারোয়ার আলমগীর

প্রকাশিত: ১১:৪৩ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীর/ ছবি- সংগৃহীত

ঋণখেলাপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশন চট্টগ্রাম-২ আসনে (ফটিকছড়ি) প্রার্থিতা বাতিল করায় হাইকোর্টে রিট করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সারোয়ার আলমগীর।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক আল জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য কার্যতালিকার (কজলিস্টে) ৪৭ নং ক্রমিকে রয়েছে।

এর আগে, গত রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানি শেষে সারোয়ার আলমগীরেরর প্রার্থিতা বাতিলের রায় দেয় ইসি। সারোয়ার আলমগীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে বৈধ হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে ঋণখেলাপির অভিযোগে আপিল দায়ের করা হয়েছিল।

জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. নুরুল আমীন অভিযোগটি দায়ের করেছিলেন। শুনানি শেষে কমিশন সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল করে দেন।

