রড পড়ে কর্মকর্তার মৃত্যু, কনকর্ডের চেয়ারম্যান-এমডির নামে মামলা

প্রকাশিত: ০৫:১৬ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর গুলশানের নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে রড পড়ে মো. আশফাকুজ্জামান চৌধুরী (৩৫) নামের এক বেসরকারি কর্মকর্তার মৃত্যুর ঘটনায় মামলা হয়েছে। গত শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) গুলশান থানায় নিহতের শ্বশুর বাদী হয়ে এই মামলাটি করেন।

মামলায় আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠাতা কনকর্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান এস এম কামাল উদ্দিন (৭২) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার কামালকে (৪৫) আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া মামলায় আরও ১০ থেকে ১২ জনকে অজ্ঞাত পরিচয়ে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, নিহত ব্যক্তি মো. আশফাকুজ্জামান চৌধুরী ২২ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে ২টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে গুলশান থানার ১৪০ নম্বর সড়কের ২২ নম্বর বাড়ির সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নির্মাণাধীন ভবনের ওপর থেকে একটি রড নিচে পড়ে তার মাথায় ঢুকে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় আশফাকুজ্জামানকে তার সহকর্মীরা দ্রুত ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, এটি চূড়ান্ত ধরনের দায়িত্বে অবহেলা এবং অপরাধমূলক গাফিলতির ফল। এই দায় কোনোভাবেই এড়ানোর সুযোগ নেই।

তবে এ ঘটনা নিয়ে কনকর্ড গ্রুপ বলেছে, যে রডের আঘাতে আশফাকুজ্জামান চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে, সেটি তাদের ভবন থেকে পড়েনি। অন্য একটি ভবন থেকে রডটি পড়েছে। ঘটনার সময় সেই ভবনের সামনের ফুটপাতে ছিলেন আশফাকুজ্জামান।

এ বিষয়ে গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) রওনক আলম, মামলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা যাবে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশান-১ নম্বরে ভবন থেকে একটি রড মাথায় পড়ে মারা যান আশফাকুজ্জামান। তিনি গুলশানে একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তার বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পুকুরিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বরুমচড়া গ্রামে। পরদিন শুক্রবার নিহত ব্যক্তির শ্বশুর মো. সিরাজুল ইসলাম তালুকদার বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলাটি করেছেন।

