  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় আ’লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার দুই এসআই

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:২৬ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধায় আ’লীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার দুই এসআই

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। এ সময় পুলিশের দুই উপ-পরিদর্শককে (এসআই) মারধর ও দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের বাগদা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন—গোবিন্দগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার সেলিম রেজা ও এসআই কায়েস। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাটাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জোবায়ের হাসান শফিক মাহমুদ গোলাপকে গ্রেফতার করতে তার বাড়িতে যায় পুলিশ। এ সময় আওয়ামী লীগের উত্তেজিত নেতাকর্মীরা পুলিশ সদস্যদের বাড়ির ভেতরে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং ব্যাপক মারধর করে। একপর্যায়ে তারা পুলিশের ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীনের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) এবিএম রশীদুল বারীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি বড় দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরুদ্ধ ও আহত কর্মকর্তাদের উদ্ধার করে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ টহল শুরু হয়। বর্তমানে বাগদা বাজার ও আশপাশের এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক জানান, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে ঘটনার পর হামলাকারীরা আত্মগোপনে থাকায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।


আনোয়ার আল শামীম/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।