বাণিজ্যমেলায় প্রতারণা-অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

বাণিজ্যমেলায় প্রতারণা-অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
রাজধানীর পূর্বাচলের চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে চলমান মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নানা অনিয়মের দায়ে ৯টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুস সালাম।
ভোক্তা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মেলার ২৩তম দিন পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগে অভিযান চালিয়ে এসব জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে হাজী বিরিয়ানি অ্যান্ড কাবাব হাউজকে ২ হাজার, জাকের ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে ৫ হাজার, আর আর এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার, ড্রিম হাউস লেক ভিউ রেস্টুরেন্টকে ৩ হাজার, আনাস কাশ্মীরি আচারকে ৩ হাজার, আলম এন্টারপ্রাইজকে ৫ হাজার, নিউ কাশ্মীরি আচারকে ২ হাজার, ইলেকট্রনিক্স প্লাসকে ১০ হাজার এবং শাওন ফাস্ট ফুডকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সহকারী পরিচালক আব্দুস সালাম জানান, পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত, মিথ্যা লোভনীয় অফার দিয়ে ক্রেতা ঠকানো এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখার দায়ে এসব দণ্ড দেওয়া হয়েছে। ভোক্তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।
তিনি আরও বলেন, মেলার শুরু থেকে ক্রেতা স্বার্থ সুরক্ষায় আমরা তদারকি করছি। ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতে এবং ব্যবসায়ীদের নিয়ম মানতে বাধ্য করতে মেলার শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
উল্লেখ্য, মেলার শুরুর দিকে শৈত্যপ্রবাহের কারণে দর্শনার্থী কিছুটা কম থাকলেও বর্তমানে মেলা পুরোদমে জমে উঠেছে। জনসমাগম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের মান ও পণ্যের সঠিক দাম নিশ্চিতে কঠোর অবস্থানে রয়েছে প্রশাসন।
নাজমুল হুদা/কেএইচকে