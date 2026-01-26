জুলাই হত্যা মামলা
শেখ হাসিনাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
জুলাই আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে সংঘটিত দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম পৃথক দুই মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ করে এ আদেশ দেন।
মামলা দুটি দায়ের করা হয় মালবাহী ট্রাকচালক মো. হোসেন এবং সিএনজি অটোরিকশা চালক সবুজ হত্যার ঘটনায়। উভয় ঘটনাই জুলাই আন্দোলনের সময় মোহাম্মদপুর এলাকায় ঘটে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মোহাম্মদপুর থানায় দায়ের করা এই দুই হত্যা মামলায় মোট ৬৪ জন আসামির বিরুদ্ধে দাখিল করা চার্জশিট আমলে নেন আদালত।
চার্জশিটভুক্ত আসামিদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪১ জন পলাতক রয়েছেন। প্রসিকিউশন বিভাগের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেন।
রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন প্রসিকিউটর হারুন অর রশীদ ও কাইয়ুম হোসেন নয়ন। তারা জানান, আসামিরা পলাতক থাকায় আদালতের কাছে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়।
পলাতক থাকার কারণে দুই হত্যা মামলাতেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে পৃথকভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে আদালত সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
এমডিএএ/বিএ