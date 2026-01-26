ঢাকা-১২
টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ নাকচ করলেন জামায়াতের আব্দুল বাতেন
ঢাকা-১২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আমিনুল হকের করা টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ নাকচ করেছেন একই আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কর্নেল (অব.) মো. আব্দুল বাতেন।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণার পঞ্চম দিনে গণসংযোগকালে তিনি এই অভিযোগ নাকচ করেন।
আব্দুল বাতেন বলেন, ঢাকা-১২ আসনের মানুষ পরিবর্তন চায়, তারা চাঁদাবাজমুক্ত দেশ চায়। তারা দখলদারিমুক্ত দেশ চায়। আমাকে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে হবে কেন? আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমার বিরুদ্ধে আনা এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।
তিনি বলেন, আমাদের বোনেরা সারাবছর দাওয়াতি কাজে মানুষের দ্বারে দ্বারে যায়। স্বৈরাচারী আমলেও আমাদের বোনেরা তাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দাওয়াতি কাজ করেছে। এখনো আমাদের বোনেরা দাওয়াতি কাজ করে। তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হচ্ছে যে তারা নাকি টাকা বিলি করে, যা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা।
এর আগে আজ সকালে মিরপুর-৬ এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণার পঞ্চম দিনে গণসংযোগকালে ধানের শীষের প্রার্থী আমিনুল হক জামায়াতের প্রার্থী কর্নেল (অব.) মো. আব্দুল বাতেনের বিরুদ্ধে তার কর্মীদের মাধ্যমে ভোট কেনার অভিযোগ করেন।
আমিনুল হক অভিযোগ করেন, তারা রাতের আঁধারে নারীদের বোরকা পরিয়ে ঘরে ঘরে পাঠিয়ে এনআইডি নম্বর ও মোবাইল নম্বর নিয়ে বিকাশে টাকা দিচ্ছেন। গতকাল ও আজ এ বিষয়ে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। জামায়াত এরই মধ্যে টাকা দিয়ে ভোট কেনা শুরু করে দিয়েছে।
