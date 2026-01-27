৭ ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেত্রীর মামলা
সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে সাতটি ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ছাত্রদলের এক নেত্রী।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হল শাখা ছাত্রদলের সদস্য জান্নাতুল ফেরদাউস জুই মামলাটি করেন।
মামলার আবেদন গ্রহণ করে সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান গাজী বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।
ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন।
মামলায় যেসব ফেসবুক পেজকে আসামি করা হয়েছে সেগুলো হলো- ফাইট অ্যাগেইনস্ট হিন্দুতভা (ব্যাকআপ), ফাইট অ্যাগেইনস্ট হিন্দুতভা–অফিশিয়াল, এফএএইচ এক্সক্লুসিভ, ওসমান চাই চাঁদ, এসবি বিল্লাল হাসানাত অনু, রিয়াশাত ফারহান হোসেন ও হারুল হক।
মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘদিন ধরে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে বাদী জান্নাতুল ফেরদাউস জুই ও তার পরিচিত তাওহীদা সুলতানাকে অনলাইন অ্যাক্টিভিজম থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মানহানিকর, কুরুচিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করে আসছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, অভিযুক্তরা বট আইডি ব্যবহার করে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি বিকৃত ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করেছে।
গত ২৩ ডিসেম্বর বাদী ও এক সাক্ষীকে নিয়ে অশালীন মন্তব্যের পাশাপাশি ধর্মীয় উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করা হয়। এছাড়া মেসেঞ্জারের মাধ্যমে অশালীন হুমকি প্রদান এবং সামাজিকভাবে হেয় করার অভিযোগও মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এমডিএএ/ইএ