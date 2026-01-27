দুদকের মামলায় সাবেক এমপি ইলিয়াসের স্ত্রীর ৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

দুদকের মামলায় সাবেক এমপি ইলিয়াসের স্ত্রীর ৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় ঢাকা-১৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহর স্ত্রী ফরিদা ইয়াসমিনের তিনটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে মোট জমা রয়েছে ৯৭ লাখ ৭ হাজার টাকা।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফায়েজ এই আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক মো. ফেরদৌস রহমান ব্যাংক হিসাবগুলো ফ্রিজ করার আবেদন জানান। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ফরিদা ইয়াসমিন ও তার স্বামী ইলিয়াস উদ্দীন মোল্লাহ পরস্পর যোগসাজশে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ২ কোটি ৫৩ লাখ ১৭ হাজার ৬৫০ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন।
এছাড়া ফরিদা ইয়াসমিনের নামে থাকা চারটি ব্যাংক হিসাবে মোট ৮ কোটি ৯৭ লাখ ৯৩ হাজার ৯৩৯ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে বলে দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়।
এই অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর কিংবা রূপান্তরের অভিযোগে ফরিদা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুদক। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন।
আবেদনে আরও বলা হয়, তদন্ত চলাকালে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি তার অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর বা গোপন করতে না পারেন, সেজন্য ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা জরুরি।
এমডিএএ/এমআরএম