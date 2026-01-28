  2. আইন-আদালত

৭ ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৭ জনের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত/ফাইল ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক মামলার আসামি হিসেবে তালিকাভুক্ত সাতজন ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আবেদন মঞ্জুর করেন। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

যাদের বিদেশ গমন রহিত করার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে তারা হলেন—লিজেন্ড হোল্ডিংসের প্রোপ্রাইটর সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল হাই, এম কামাল হোসেন, মোহাম্মদ জহিরুল হক, মো. বজলুর রশিদ খান, সফিউর রহমান, কমোডিটি ইন্সপেকশন সার্ভিসেস (বিডি) লিমিটেডের পরিচালক খন্দকার রবিউল হক এবং রয়েল ইনসপেকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ সাজেদ আলী।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, এজাহারনামীয় আসামিদের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের স্বার্থে এবং বিচার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তাদের বিদেশ গমন রহিত করা প্রয়োজন। এতে করে তারা যেন তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার বা আত্মগোপনের সুযোগ না পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে তদন্তকালে অন্য কোনো আসামির বিদেশ গমন রহিত করার প্রয়োজন হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালতে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।  

