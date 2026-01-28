  2. আইন-আদালত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান

গৌরীপুরে তিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ১৬ ফেব্রুয়ারি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
গৌরীপুরে তিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ১৬ ফেব্রুয়ারি

২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে তিনজনকে হত্যার ঘটনায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন হিসেবেও ওই দিন নির্ধারণ করেছেন আদালত।

আসামিরা হলেন- ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নাজিম উদ্দিন আহমেদের ছেলে তানজির আহমেদ রাজিব, গৌরীপুর থানার তৎকালীন এসআই শফিকুল আলম, এএসআই দেলোয়ার হোসাইন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শাহাবুল আলম, জোসেফ উদ্দিন জজ ও আতাউর রহমান ফকির ওরফে ফারুক আহাম্মদ।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে এদিন রাষ্ট্র পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর সাইমুম রেজা তালুকদার।

গত ২৯ ডিসেম্বর মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়েছিল। তবে প্রতিবেদন জমা না দেওয়ায় প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সময় বাড়ানো হয়। তিনি এ মামলার অগ্রগতি তুলে ধরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আরও দুই সপ্তাহ সময়ের আবেদন করেন। পরে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি দিন নির্ধারণ করেন ট্রাইব্যুনাল।

শুনানির নির্ধারিত দিন সকালে কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে মামলায় গ্রেফতার ছয় আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট গৌরীপুর থানার সামনে পুলিশসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালান। এতে বিপ্লব হাসান, মো. নূরে আলম সিদ্দিকী ও মো. জুবায়ের শহীদ হন। আহত হন বহু ছাত্র-জনতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসামিদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা করা হয়।

এফএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।