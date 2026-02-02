  2. আইন-আদালত

হাইকোর্টের রুল

নারী ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিসিবির নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি নয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হাইকোর্ট/ফাইল ছবি

দেশের নারী ক্রিকেটারদের জন্য একটি নিরাপদ, হয়রানিমুক্ত ও জেন্ডার-সংবেদনশীল ক্রীড়া পরিবেশ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডসহ (বিসিবি) সংশ্লিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তা ও ব্যর্থতা কেন বে-আইনি ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, এ মর্মে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্টের বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুল জারিসহ আদেশ দেন।

রুল বিচারাধীন থাকাবস্থায় হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানিবিরোধী নীতিমালা কার্যকর করতে বিসিবিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে।

