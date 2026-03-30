  2. আইন-আদালত

মানিলন্ডারিং মামলা

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ তিনজনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৫ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ফাইল ছবি

মানিলন্ডারিংয়ের একটি মামলার তদন্ত চলমান থাকায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ তিনজনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত।

সোমবার (৩০ মার্চ) ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্র জানায়, মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে অভিযুক্তদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আবেদন করা হলে শুনানি শেষে আদালত তা মঞ্জুর করেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা অন্যরা হলেন আনিসুল হকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত তৌফিকা করিম এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মো. রাশেদুল কাওসার ভূঁইয়া (জীবন)।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১১ জানুয়ারি ভাটারা থানায় দায়ের হওয়া এক মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগ আনা হয়। তদন্ত সংস্থা সিআইডি জানিয়েছে, তারা পারস্পরিক যোগসাজশে প্রায় ২৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকার বেশি অবৈধভাবে আদায় করে তা পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের পরিদর্শক মো. আশরাফুল ইসলাম গত ২৯ মার্চ আদালতে বিদেশযাত্রা নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে উপস্থাপিত ওই আবেদনের শুনানি শেষে আদালত তা অনুমোদন দেন।

আদেশে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এমডিএএ/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।