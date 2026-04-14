নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

নাবিল গ্রুপে নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা ডিভিএম ডিগ্রিধারী হতে হবে।
এক নজরে নাবিল গ্রুপের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|নাবিল গ্রুপ
|বিভাগের নাম
|প্রোডাকশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন
|পদের নাম
|এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
|পদসংখ্যা
|২ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|বিএসসি অথবা ডিভিএম
|অভিজ্ঞতা
|২-৪ বছর
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|নির্ধারিত নয়
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- আবেদন শুরু: ১০ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ এপ্রিল ২০২৬
- আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
- কর্মস্থল: রাজশাহী জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন নাবিল গ্রুপ।
এমআইএইচ