  2. লাইফস্টাইল

কো-অর্ড যেভাবে পরলে নায়িকাদের মতো দেখতে লাগবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
কো-অর্ড যেভাবে পরলে নায়িকাদের মতো দেখতে লাগবে

গত কয়েক বছর ধরে পোশাকের ফ্যাশনধারায় বেশ জনপ্রিয় একটি স্টাইল হলো কো-অর্ডিনেট সেট। যাকে সংক্ষেপে কো-অর্ডও বলা হয়। বলিউড অভিনেত্রীদের বদৌলতে কো-অর্ডগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আরামদায়ক পোশাক বলে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে সিনেমার প্রচারণা কিংবা যে কোনো পার্টিতে পরতে দেখা যাচ্ছে।

তবে একই ছাপার পোশাক হওয়ার কারণে এই পোশাককে অনেকে নাইট স্যুট বলে মনে করেন। তাই জনপ্রিয়তার পাশাপাশি বেশ ট্রল করা হয়েছে। কিছু নিয়ম মেনে পরলে কো-অর্ড আর নাইট স্যুট মনে হবে না। দেখতে বেশ স্টাইলিশ লাগবে।

কো-অর্ড যেভাবে পরলে নায়িকাদের মতো দেখতে লাগবে

কো-অর্ডের ফ্যাশন

সাধারণত কো-অর্ড একই নকশার কাপড় দিয়ে পুরো পোশাক তৈরি করা হয়। রং, কাপড়ের নকশা সবই একই থাকে কো-অর্ড কিন্তু নতুন কিছু নয়। এই ফ্যাশন সত্তরের দশকেও ছিল। তবে ফ্যাশনধারায় সময়ের সঙ্গে প্যাটার্ন আর কাটে এসেছে নতুনত্ব। প্রিন্টেড হোক বা সলিড কালার-ট্রেন্ডে এখন এদেরই রাজত্ব। সাধারণ ফ্যাশনপ্রেমী মানুষ সবাই এখন মজেছেন কো-অর্ড ট্রেন্ডে। একরঙা কিংবা প্রিন্ট যে কোনো কো-অর্ড সবার নজর কেড়েছে।

কো-অর্ড সেট পরে আপনাকে কেমন লাগবে, তা আপনার উপরেই নির্ভর করবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে পরলে ভালো লাগবে-

লেয়ারিং করে

কো-অর্ড সেটে লেয়ারিং বেশ ভালো মানায়। লেয়ারিং করলে পুরো লুকটাই পরিবর্তন করে দেয়। তাই আপনি চাইলেই কো-অর্ড সেটের সঙ্গে ব্লেজার, লং লাইন জ্যাকেট কিংবা ডেনিম জ্যাকেট পরতে পারেন। পোশাকের ওপরের অংশে টপসের ওপর পরতে পারেন একই কাপড়ের কটি বা স্রাগ। এছাড়া ক্রপ টপের সঙ্গে ম্যাচিং পালাজ্জো পরলে ভালো লাগবে। লুকে বোহেমিয়ান আনতে চাইলে পেপলাম ব্লাউজের সঙ্গে সারারা প্যান্টের যুগলবন্দি করতে পারেন।

কো-অর্ড যেভাবে পরলে নায়িকাদের মতো দেখতে লাগবে

জায়গা অনুযায়ী কো-অর্ড

অফিস, ভ্রমণ, শপিংয়ে গেলে ঢিলেঢালা কো-অর্ডই বেছে নিতে পারেন। যে কোনো পার্টিতে অফ-শোল্ডার টপের সঙ্গে একই কাপড়ের স্লিম প্যান্ট পড়লে পুরো সাজই বদলে যাবে। আবার সিল্কের সিকুইন কো-অর্ড বেছে নিলে স্টাইলিশ লাগবে।

প্রিন্ট পরতে চাইলে

প্রিন্টেড কো-অর্ড এখন বেশ ট্রেন্ডিং। প্রিন্টের ক্ষেত্রে ফুলেল নকশা, জ্যামিতিক প্যাটার্ন, অ্যানিমেল প্রিন্টসহ সব ধরনের প্রিন্টই বেছে নিতে পারেন। আরাম পেতে বাটিক বা টাইডাই করা কো-অর্ড সেটও বেশ ভালো লাগবে। সাদামাটা লুক যাদের পছন্দ নয়, তারা বেছে নিতে পারেন মাল্টিকালার বা রংবেরঙের নকশার কো-অর্ড। তবে প্রিন্টের কো-অর্ড সেট বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। সবার চেহারায় সব ধরনের প্রিন্ট মানায় না। সেদিক খেয়াল রেখে কো-অর্ড বেছে নিতে হবে।

 কো-অর্ড যেভাবে পরলে নায়িকাদের মতো দেখতে লাগবে

কাটছাঁটে ভিন্নতা

ছিমছাম, পরিপাটি লুক আনতে পোশাকের কাটের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কাটছাঁটে আরামের বিষয়টি প্রাধান্য দিলে যে কোনো কো- অর্ড পোশাকে আপনি থাকবেন আত্মবিশ্বাসী। নিজস্ব রুচিবোধ ও স্টাইলের সঠিক সমন্বয় কো-অর্ড আউটফিটগুলো আরও আকর্ষণীয় করতে পারে।

মানানসই অনুষঙ্গ

কো-অর্ড সেটের সঙ্গে একদম মিনিমাল মেকআপই বেশি মানানসই। এক রঙা কো-অর্ড সেট পরলে সঙ্গে কন্ট্রাস্ট ধরনের গয়না পরা যেতে পারে। গলায় বিভিন্ন ধরনের মালা, হাতে ব্রেসলেট থাকতে পারে। তবে যদি প্রিন্টের কো-অর্ড সেট পরেন তাহলে হালকা ধরনের গয়নাই বেছে নিতে পারেন। কানে ছোট দুল গলায় চাইলে চিকন চেইন পরে নিতে পারেন। এছাড়া কোথাও ঘুরতে গেলে কো-অর্ড সেটের সঙ্গে টোট ব্যাগের বেশ মানাবে। আবার রাতের কোনো পার্টি হলে একটা ক্লাচ কিংবা ছোট হ্যান্ডব্যাগ নিতে পারেন।

জুতা যেমন হবে

কো অর্ডের সঙ্গে জুতা জোড়া হতে হবে মানানসই। সাধারণ কো-অর্ড সেটের সঙ্গে মানানসই জুতা সাজে আলাদা মাত্রা যোগ করবে। প্রতিদিনের কো-অর্ড সেটের সঙ্গে স্নিকার্স কিংবা স্যান্ডেল ভালো মানালেও বিশেষ দিনের সাজের সঙ্গে স্লিক হিল কিংবা লোফার্স বেছে নিতে পারেন।

এসএকেওয়াই/কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

যে মিশ্রণে বাড়িতেই পরিষ্কার হবে রুপার গয়না

যে মিশ্রণে বাড়িতেই পরিষ্কার হবে রুপার গয়না

সাজঘর
লাল চালের ভাত সেদ্ধ হচ্ছেনা? রান্না করবেন যেভাবে

লাল চালের ভাত সেদ্ধ হচ্ছেনা? রান্না করবেন যেভাবে

রেসিপি
ঘরেও তৈরি করা যায় লিপস্টিক, জানুন পদ্ধতি

ঘরেও তৈরি করা যায় লিপস্টিক, জানুন পদ্ধতি

সাজগোজ