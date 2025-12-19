প্রেশার বেড়ে গেলে প্রাথমিকভাবে যা জানা দরকার

প্রেশার বেড়ে গেলে প্রাথমিকভাবে যা জানা দরকার
রক্তচাপ বা প্রেশার বেড়ে যাওয়া বর্তমান সময়ে একটি নীরব কিন্তু মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি। অনেক সময় কোনো আগাম সতর্কতা ছাড়াই হঠাৎ প্রেশার বেড়ে যেতে পারে, আবার অনেকের ক্ষেত্রে এটি ধীরে ধীরে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যায় রূপ নেয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো—অনেকেই বুঝতেই পারেন না যে তাদের প্রেশার বেড়েছে, যতক্ষণ না বড় কোনো জটিলতা দেখা দেয়। তাই প্রেশার বেড়ে গেলে প্রাথমিকভাবে কী জানা দরকার, তা জানা থাকলে সময়মতো সতর্ক হওয়া সম্ভব।
রক্তচাপ আসলে কী?
রক্তচাপ হলো রক্তনালীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত রক্তের চাপ। এটি সাধারণত দুইটি সংখ্যায় মাপা হয় একটি ওপরের চাপ এবং একটি নিচের চাপ। নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেশার বলা হয়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে হৃদ্রোগ, স্ট্রোক, কিডনি সমস্যা ও চোখের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ে।
প্রেশার হঠাৎ কেন বাড়ে
প্রেশার বাড়ার পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক চাপ, রাগ বা ভয়, ঘুমের অভাব, অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার, ধূমপান, কফি বা ক্যাফেইনজাত পানীয়, দীর্ঘ সময় শারীরিক পরিশ্রম বা হঠাৎ উত্তেজনাও প্রেশার বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার যারা আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে ওষুধ অনিয়মিত খেলেও হঠাৎ প্রেশার বেড়ে যেতে পারে।
অনেক সময় প্রেশার বাড়লেও স্পষ্ট কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে কিছু সাধারণ লক্ষণ হতে পারে-
- মাথাব্যথা বা মাথা ঘোরা
- চোখে ঝাপসা দেখা
- বুক ধড়ফড় করা
- অস্বস্তি বা বমি ভাব
- অতিরিক্ত ঘাম
- দুর্বল লাগা বা অস্থিরতা
প্রেশার বেড়ে গেলে কী করবেন?
- প্রেশার বেড়ে গেছে শুনলেই অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, যা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে। আতঙ্ক মানসিক চাপ বাড়ায় এবং এতে রক্তচাপ আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই প্রথম কাজ হলো নিজেকে শান্ত রাখা।
- প্রেশার বেড়ে গেলে দাঁড়িয়ে বা হাঁটাচলা না করে শান্ত জায়গায় বসে পড়ুন বা শুয়ে পড়ুন। শরীর ও মাথা সামান্য উঁচুতে রাখলে আরাম পাওয়া যেতে পারে। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিলে অনেক সময় প্রেশার কিছুটা কমে আসে।
- ধীরে ও গভীর শ্বাস নেওয়া রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। নাক দিয়ে ধীরে শ্বাস নিন, কয়েক সেকেন্ড ধরে রেখে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। কয়েকবার এমন করলে স্নায়ু শান্ত হয় এবং হৃদ্স্পন্দন স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
- প্রেশার বাড়ার সময় লবণযুক্ত খাবার, ঝাল, তেলচর্বি, কফি বা এনার্জি ড্রিংক এড়িয়ে চলা জরুরি। এগুলো সাময়িকভাবে রক্তচাপ আরও বাড়াতে পারে।
- ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা প্রেশার বাড়াতে পারে। অল্প অল্প করে পানি পান করুন। তবে একবারে অতিরিক্ত পানি পান করা ঠিক নয়।
- যাদের আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তারা ওষুধ ঠিকমতো খাচ্ছেন কি না তা যাচাই করা জরুরি। ওষুধ বাদ পড়লে বা দেরিতে খেলেই অনেক সময় প্রেশার হঠাৎ বেড়ে যায়। তবে নিজের ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক।
কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন
- প্রেশার বারবার বেশি আসলে
- তীব্র মাথাব্যথা হলে
- বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে
- চোখে দেখতে সমস্যা হলে
- হাত-পা অবশ লাগলে
উচ্চ রক্তচাপ এমন একটি সমস্যা, যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব যদি সচেতনতা থাকে। নিয়মিত রক্তচাপ মাপা, স্বাস্থ্যকর খাবার, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ঘুম ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলাই এর মূল চাবিকাঠি। কারণ প্রেশার বেড়ে গেলে দেরি নয়, জানা ও সচেতন হওয়াই পারে বড় বিপদ ঠেকাতে।
তথ্যসূত্র: হেলথ লাইন
