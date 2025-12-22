  2. লাইফস্টাইল

বিকেলের নাস্তায় রাখুন মোগলাই পরোটা

প্রকাশিত: ১১:১৬ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিকেলের নাস্তা কখনও কখনও দিনকে আরও আনন্দময় করে তুলতে পারে। হালকা ও সুস্বাদু কিছু খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে মোগলাই পরোটা হতে পারে সেরা পছন্দ। ক্রিস্পি, ঘি-তেলমাখা এই পরোটা শুধু মুখের স্বাদ বাড়ায় না, বিকেলের খিদে মিটিয়ে দেয় আর মনেও আনন্দ জোগায়। ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন মজাদার এই নাস্তাটি। রইলো রেসিপি-

উপকরণ
১. ডো/আটা মাখার জন্য
২. ময়দা ২ কাপ
৩. লবণ আধা চা চামচ
৪. ডিম ১টি
৫. তেল ২ টেবিল চামচ
৬. পানি প্রয়োজন মতো

ফিলিং বা পুরের জন্য:

১. ডিম ২টি
২. কিমা (গরু/মুরগি) আধা কাপ (সেদ্ধ বা হালকা ভাজা)
৩. পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ
৪. কাঁচা মরিচ কুচি ২টি
৫. ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ
৬. লবণ স্বাদমতো
৭. গোলমরিচ/মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ
৮. আদা-রসুন বাটা আধা চা চামচ
৯. তেল পরিমাণমতো

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে একটি বড় বোলে ময়দা, লবণ, তেল, ডিম ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে মেখে নরম ডো তৈরি করুন। এরপর ভেজা কাপড়ে ঢেকে ৩০ মিনিট রেস্টে রেখে দিন।

এবার একটি বাটিতে ডিম, সেদ্ধ বা হালকা ভাজা কিমা, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, আদা-রসুন বাটা, লবণ ও মসলা মিশিয়ে নিন। এরপর ডো থেকে একটি বল নিয়ে পাতলা করে বড় রুটি বেলুন। মাঝখানে ফিলিং ঢেলে চার দিক ‍দিয়ে মুড়ে দিন। এরপর মাঝারি আঁচে পরোটা তেলে ভাজুন। হালকা বাদামি রং হলে নামিয়ে রাখুন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেলে মজাদার মোগলাই পরোটা। এবার কেটে গরম গরম পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের পাত্রে।

