  2. লাইফস্টাইল

এক টুকরা লেবু ও একটু লবণ যেসব কাজ সহজ করে দেয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
এক টুকরা লেবু ও একটু লবণ যেসব কাজ সহজ করে দেয়

সারাদিনের ব্যস্ততার পর বাসা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখা অনেকসময় ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। আবার বাসার বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করতে আলাদা আলাদা ক্লিনার ব্যবহার করাও বেশ ব্যয়বহুল। তবে আপনার রান্নাঘরের সাধারণ দুটি উপকরণ দিয়েই যদি কয়েক ধরনের কাজ সেরে ফেলা যায়, তাহলে কেমন হয়?

এক টুকরা লেবু ও লবণ এমনই দুটি উপাদান। জেনে নিন কী কী কাজে আসবে রান্নাঘরের সাধারণ এই উপকরণগুলো –

> কাপড়ে লেগে যাওয়া দাগ

জামা-কাপড়ে যদি কেনো জেদি দাগ লেগে যায়, তাহলে একটু লবণ আর লেবুর রস মিশিয়ে ওই দাগের অংশটুকুতে লাগিয়ে রেখে দিন। বেশ কিছুক্ষণ রাখার পর তা ভালোভাবে ধুয়ে নিন। কড়া দাগ সহজেই উঠে যাবে।

এক টুকরা লেবু ও একটু লবণ যেসব কাজ সহজ করে দেয়

> চিটচিটে রান্নাঘর

সারা দিনের রান্নার পর যত্নের রান্নাঘরটি তেল চিটচিটে আর ময়লা হয়ে গেছে? রান্নাঘর পরিষ্কার করার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে একটু লেবুর রস আর বেশ খানিকটা লবণ মিশিয়ে নিন। তেল পরিষ্কারের সঙ্গে মিলবে রিফ্রেশিং ঘ্রাণ।

> ঘরের মেঝে

ঘর মোছার পানিতে একটু লবণ আর খানিকটা লেবুর রস বা লেবুর খোসা ব্যবহার করলে ঘর যেমন জীবাণুমুক্ত হবে, তেমনি সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে সুগন্ধ।

এক টুকরা লেবু ও একটু লবণ যেসব কাজ সহজ করে দেয়

> বাসনের আশটে গন্ধ

রান্নার সময় খাবার বাসনে লেগে গেলে বা পুড়ে গেলে সে গন্ধ সহজে যেতে চায় না। এমন হলে একটি পাত্রে লবণ ও লেবুর রস নিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে তা দিয়ে বাসন মেজে ধুয়ে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

সূত্র: সংবাদ প্রতিদিন

এএমপি/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মধু বনাম সিরাপ, আসল-নকল চিনবেন যেভাবে

মধু বনাম সিরাপ, আসল-নকল চিনবেন যেভাবে

টিপস
বাড়িতে জৈব সার বানানোর সময় যে ৭ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন

বাড়িতে জৈব সার বানানোর সময় যে ৭ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন

টিপস
ইনডোরে শান্তির ছোঁয়া পিস লিলির পরিচর্যা

ইনডোরে শান্তির ছোঁয়া পিস লিলির পরিচর্যা

ঘরদুয়ার