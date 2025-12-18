বিকেলের নাস্তায় রাখুন সরিষা ফুলের বড়া

বিকেলের নাস্তায় রাখুন সরিষা ফুলের বড়া
শীতের বিকেল মানেই হালকা ক্ষুধা আর মুখে কিছু ঝাল-ঝাল, গরম নাস্তার তাগিদ। ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে সরিষা ফুলের ভাজার পরিচিত ঘ্রাণ। সোনালি রঙের মুচমুচে বড়া শুধু স্বাদের জন্যই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এক কাপ চায়ের সঙ্গে বিকেলের নাস্তায় যদি থাকে সরিষা ফুলের বড়া, তাহলে আড্ডা আর ক্ষুধা দুটোই মেটে একসঙ্গে। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- সরিষা ফুল পরিমাণমতো
- পেঁয়াজ মিহি কুচি ২টেবিল চামচ
- কাঁচা মরিচ কুচি স্বাদমতো
- আাদা বাটা ও রসুন বাটা সামান্য
- হলুদ গুঁড়া সামান্য
- ধনিয়া গুঁড়া সামান্য
- জিরার গুঁড়া এক চিমটি
- লবণ স্বাদমতো
- চালের গুঁড়া পরিমাণমতো ও
- তেল পরিমাণমতো।
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমে সরিষা ফুল ধুয়ে পানি ঝড়িয়ে কুচি করে কেটে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। এরপর প্যানে তেল গরম করে বড়ার আকারে মেখে রাখা মিশ্রনটি দিয়ে ভাজুন। অল্প আঁচে মচমচে করে দুই পিঠ বাদামি করে ভেজে নিন বড়াগুলো। ব্যস তৈরি হয়ে গেছে মচমচে সরিষার বড়া। একবার খেলেই মন ভরে যাবে এই বড়া। নাস্তা ছাড়াও গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ এই বড়া।
