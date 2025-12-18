  2. লাইফস্টাইল

বিকেলের নাস্তায় রাখুন সরিষা ফুলের বড়া

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বিকেলের নাস্তায় রাখুন সরিষা ফুলের বড়া
ছবি: সংগৃহীত

শীতের বিকেল মানেই হালকা ক্ষুধা আর মুখে কিছু ঝাল-ঝাল, গরম নাস্তার তাগিদ। ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে সরিষা ফুলের ভাজার পরিচিত ঘ্রাণ। সোনালি রঙের মুচমুচে বড়া শুধু স্বাদের জন্যই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এক কাপ চায়ের সঙ্গে বিকেলের নাস্তায় যদি থাকে সরিষা ফুলের বড়া, তাহলে আড্ডা আর ক্ষুধা দুটোই মেটে একসঙ্গে। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • সরিষা ফুল পরিমাণমতো
  • পেঁয়াজ মিহি কুচি ২টেবিল চামচ
  • কাঁচা মরিচ কুচি স্বাদমতো
  • আাদা বাটা ও রসুন বাটা সামান্য
  • হলুদ গুঁড়া সামান্য
  • ধনিয়া গুঁড়া সামান্য
  • জিরার গুঁড়া এক চিমটি
  • লবণ স্বাদমতো
  • চালের গুঁড়া পরিমাণমতো ও
  • তেল পরিমাণমতো।

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে সরিষা ফুল ধুয়ে পানি ঝড়িয়ে কুচি করে কেটে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। এরপর প্যানে তেল গরম করে বড়ার আকারে মেখে রাখা মিশ্রনটি দিয়ে ভাজুন। অল্প আঁচে মচমচে করে দুই পিঠ বাদামি করে ভেজে নিন বড়াগুলো। ব্যস তৈরি হয়ে গেছে মচমচে সরিষার বড়া। একবার খেলেই মন ভরে যাবে এই বড়া। নাস্তা ছাড়াও গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ এই বড়া।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ঘরেই তৈরি করুন সুগন্ধি কমলার পুডিং

ঘরেই তৈরি করুন সুগন্ধি কমলার পুডিং

ছুটির বিকেলের আড্ডা জমুক ঝাল পিঠার সঙ্গে

ছুটির বিকেলের আড্ডা জমুক ঝাল পিঠার সঙ্গে

শীতে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা

শীতে খেজুর খাওয়ার উপকারিতা