প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
উজ্জ্বল ত্বকের জন্য দই ও মধু, কখন কীভাবে মাখবেন

ত্বকের যত্নে আমরা কত পণ্য আর জটিল সব ফেসপ্যাক ব্যবহার করি। কিন্তু জানেন কি, ঘরোয়া উপায়ে ত্বককে উজ্জ্বল ও সুস্থ রাখার জন্য কিছু সহজ উপাদানই যথেষ্ট?

এমনই দুটি উপাদান এর মধ্যে দই ও মধু অন্যতম। দইতে থাকে প্রোবায়োটিক এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড, যা মৃত ত্বকের কোষ দূর করতে সাহায্য করে এবং ত্বককে মসৃণ ও কোমল রাখে। অন্যদিকে মধুতে আছে প্রাকৃতিক এন্টি-অক্সিড্যান্ট এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

যেভাবে ব্যবহার করবেন

দুই চামচ দইয়ের সঙ্গে ১ চামচ মধু মিশিয়ে ঘন ক্রিমের মতো তৈরি করুন। পেস্টটি মুখ ও ঘাড়ে সমানভাবে লাগান। ১৫–২০ মিনিট রেখে কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে ২–৩ বার ব্যবহার করলে ত্বক হবে উজ্জ্বল ও নরম।

কেন ব্যবহার করবেন এই ফেসপ্যাক

>> ত্বক উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি: ল্যাকটিক অ্যাসিড মৃত কোষ সরিয়ে ত্বকে নতুন কোষ তৈরির সুযোগ করে দেয়।

>> হাইড্রেশন: ত্বককে গভীর থেকে ময়শ্চারাইজ করে মধু।

>> ব্রণ প্রতিরোধ: প্রোবায়োটিক এবং মধুর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ব্রণ ও র‍্যাশ কমাতে সাহায্য করে।

মধু ও দই এত উপকারী হলেও ব্যবহারের আগে হাতে বা ঘাড়ে ছোট এলাকা পরীক্ষা করুন, এলার্জি হলে ব্যবহার করবেন না। সেই সঙ্গে শীতল বা শুকনো ত্বকের জন্য প্যাকটিতে সামান্য অলিভ অয়েল মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে সবসময় প্রাকৃতিক দই ও অরগ্যানিক মধু ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন, এতে ভালো ফলাফল পাবেন।

