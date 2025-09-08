  2. লাইফস্টাইল

বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগে কী কী খেয়াল করবেন

প্রকাশিত: ০৫:৪৪ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকায় বা অন্য শহরে যারা থাকেন, তাদের অনেকের জীবনই চলে ভাড়া বাসার উপর নির্ভর করে। চাকরি বা পড়াশোনার কারণে হঠাৎ বাড়ি বদলানো, কিংবা নতুন পরিবার নিয়ে আরামদায়ক জায়গায় ওঠার দরকার — সব ক্ষেত্রেই ভাড়া বাসা খোঁজা আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা।

কিন্তু শুধু পছন্দসই ফ্ল্যাট পেলেই সব সমস্যা মিটে যায় না। ভাড়া নেওয়ার আগে কিছু বিষয় খেয়াল না করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হয়। জেনে নিন কোন বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন-

১. চুক্তিপত্র পরিষ্কার করে পড়ুন

বাংলাদেশে এখনও অনেকেই মৌখিকভাবে ভাড়া ঠিক করেন। অথচ লিখিত চুক্তি না থাকলে ঝুঁকি থেকেই যায়। কত টাকা অগ্রিম দেবেন, প্রতি মাসে ভাড়া কবে দিতে হবে, বিদ্যুৎ–গ্যাস–পানির বিল কার নামে — এসব বিষয় লিখিতভাবে উল্লেখ থাকা জরুরি। চুক্তিপত্রে মেয়াদ এবং নবায়নের শর্তও পরিষ্কার থাকতে হবে।

২. অগ্রিম টাকা দেওয়ার নিয়ম

ভাড়া নেওয়ার সময় বাড়িওয়ালারা সাধারণত এক থেকে দুই মাসের ভাড়া অগ্রিম চান। অগ্রিম টাকা দেওয়ার পর রসিদ নেওয়া খুবই জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো সমস্যা হলে বাড়িওয়ালা অগ্রিম ফেরত দিতে গড়িমসি করেন। আবার অনেক ভাড়াটিয়াও কথা পাল্টে ফেলেন। তাই শুরুতেই অগ্রিমের শর্ত লিখিতভাবে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

৩. ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা

বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগে আশপাশের পরিবেশ দেখে নেওয়া দরকার। এলাকাটি নিরাপদ কি না, রাতে চলাফেরা ঝুঁকিপূর্ণ কি না, সিসিটিভি ক্যামেরা বা দারোয়ান আছে কি না — এসব যাচাই করে নিন। বিশেষ করে পরিবারে কর্মজীবী নারী বা ছোট বাচ্চা থাকলে এই বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিন।

৪. ইউটিলিটি বিল ও সুযোগ-সুবিধা

ভাড়া নেওয়ার আগে জেনে নিন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ নিয়মিত আছে কি না। অনেক এলাকায় এখনও মিটার ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা হয় — যা পরে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে। এছাড়া পানির চাপ কেমন, লিফট আছে কি না, গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা কেমন — এসবও আগে থেকে দেখে নেওয়া ভালো।

৫. আশেপাশের পরিবেশ ও যাতায়াত

শুধু বাসা সুন্দর হলেই হবে না। অফিস, স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত কতটা সহজ, রাস্তায় যানজটের অবস্থা কেমন — এসবও ভেবে দেখতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার, ফার্মেসি, হাসপাতাল কাছে থাকলে দৈনন্দিন জীবন অনেক সহজ হয়।

৬. বাড়িওয়ালা–ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক

শুরুতেই খোলামেলা আলোচনা করে নিন যে, গানবাজনা বা অতিথি নিয়ে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না, পোষা প্রাণি থাকলে তাকে রাখতে পারবেন কি না, দেয়ালে কাটা লাগানো বা ফার্নিচার বসানো যাবে কি না। এসব বিষয়ে আগেই সমঝোতা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, যেন পরবর্তীতে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কোনো বিরোধ না হয়।

ভাড়া বাসায় উঠা মানেই নতুন জীবনের শুরু। কিন্তু শুরুটা যেন আনন্দময় হয়, সেজন্য আগে থেকে এই বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি।

