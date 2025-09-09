মস্তিষ্কের ওপর যে প্রভাব ফেলে সুডোকু খেলা
ছোটবেলায় আমরা অনেকেই খবরের কাগজে ছক কাটা ঘরের মধ্যে সংখ্যা দিয়ে ছাপানো খেলাটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। খেলাটির নাম সুডোকু। আজকাল অনেকেই অবসরে মোবাইল সুডোকু খেলতে পছন্দ করেন। তবে দেখতে সহজ মনে হলেও, এই সংখ্যার ধাঁধায় লুকিয়ে আছে মস্তিষ্ককে চ্যালেঞ্জ জানানোর এক অভিনব উপায়।
গবেষকরা বলছেন, নিয়মিত সুডোকু খেলা শুধু বিনোদন নয়, বরং এটি মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ আর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে।
সুডোকু হলো একটি জনপ্রিয় সংখ্যার ধাঁধা, যেখানে ৯×৯ ঘরের একটি টেবিল থাকে এবং তা আবার ৩×৩ ব্লকে ভাগ করা থাকে। শুরুতেই কিছু ঘরে সংখ্যা লেখা থাকে, আর খেলোয়াড়কে বাকি ঘরগুলো পূরণ করতে হয়। নিয়ম হলো—প্রতিটি সারি, প্রতিটি কলাম এবং প্রতিটি ৩×৩ ব্লকের ভেতর ১ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা মাত্র একবার ব্যবহার করা যাবে। এতে ভাগ্যের কোনো জায়গা নেই; পুরো খেলাটিই যুক্তি, মনোযোগ আর ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল।
আজ (৯ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক সুডোকু দিবসে জেনে নিন সুডোকুর উপকার-
১. মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায়
সুডোকু খেলতে গিয়ে প্রত্যেকটি সংখ্যার অবস্থান মনে রাখতে হয়। একইসঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চালও কল্পনা করতে হয়। এতে স্বল্পমেয়াদি স্মৃতি ও মনোযোগের ক্ষমতা বাড়ে। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটার এবং কিংস কলেজ লন্ডনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত সংখ্যা-ভিত্তিক ধাঁধা সমাধান করা বয়স্কদের মধ্যে চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তিকে দীর্ঘদিন সক্রিয় রাখে।
২. যুক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ায়
সুডোকু হলো এক ধরনের লজিক গেম, যেখানে অনুমান নয় বরং বিশ্লেষণই মূল ভরসা। খেলতে গিয়ে প্রতিবারই মস্তিষ্ককে যুক্তি খাটাতে হয়, কোন সংখ্যাটি কোথায় বসানো যায়। ফ্রন্টেয়ার্স ইন এজিং নিউরোসায়েন্স–এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এ ধরনের ব্রেন গেম নিয়মিত খেললে কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি বা যুক্তি পরিবর্তনের ক্ষমতা বাড়ে, যা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধানে সহায়ক।
৩. মানসিক চাপ কমায়
সুডোকুতে মনোযোগ দেওয়ার সময় মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বাইরের চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটি এক ধরনের মেডিটেশনের মতো কাজ করে। হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং জানায়, যেসব কাজ মস্তিষ্ককে সক্রিয়ভাবে ব্যস্ত রাখে, তা স্ট্রেস কমাতে এবং মানসিক প্রশান্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
৪. ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই কগনিটিভ দক্ষতা হ্রাস পায়। নিয়মিত সুডোকু খেলা এ প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে। ২০১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব জেরিয়াট্রিক সাইকিয়াট্রি –তে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ব্রেন গেমে অংশগ্রহণকারী প্রবীণদের স্মৃতি ও মনোযোগ দীর্ঘসময় ধরে ভালো থাকে, যা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কিছুটা কমায়।
সুডোকু হয়তো স্রেফ একটি খেলা মনে হয়, কিন্তু এর প্রতিটি ধাপে মস্তিষ্ক এক নতুন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যায়। তাই অবসর সময় স্ক্রিনে উদ্দেশ্যহীন স্ক্রল করার বদলে যদি একবার সুডোকুর বোর্ড খোলা যায়, তাতে শুধু বিনোদন নয়, মস্তিষ্ক হবে আরও তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়।
সূত্র: ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটার ও কিংস কলেজ লন্ডন, ফ্রন্টিয়ার্স ইন এজিং নিউরোসায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব জেরিয়াট্রিক সাইকিয়াট্রি, হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং
এএমপি/জিকেএস