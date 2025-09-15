বারবার চোখ চুলকানোর অভ্যাস কিসের লক্ষণ
চোখ হলো আমাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর একটি। বাইরে ধুলাবালি, দীর্ঘক্ষণ মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহার — এসব কারণে অনেকেরই চোখে অস্বস্তি হয়। আপনার যদি বারবার চোখ চুলকানোর প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সেটিকে অবহেলা করা উচিত নয়।
ঘন ঘন চোখ চুলকানো নানা স্বাস্থ্য সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। জেনে নিন কী কী কারণে বারবার চোখ চুলকায় আর কখন এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার -
১. অ্যালার্জি
চোখ চুলকানোর সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো চোখের অ্যালার্জি। ধুলাবালি, ফুলের পরাগরেণু, পশুর লোম, মাথার খুশকি বা ঘরের ধুলোবালিতে অনেকের চোখে অ্যালার্জি দেখা দেয়।
এতে চোখ লাল হয়ে যায়, পানি পড়ে এবং প্রচণ্ড চুলকানি হয়। বিশেষ করে বসন্ত বা শীতকালে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।
২. চোখ শুকিয়ে যাওয়া বা ড্রাই আই সিনড্রোম
যাদের চোখে পর্যাপ্ত পানি বা টিয়ার ফ্লুইড তৈরি হয় না, তাদের চোখ শুকিয়ে যায়। এতে জ্বালা, অস্বস্তি এবং চুলকানি দেখা দেয়। দীর্ঘ সময় এয়ারকন্ডিশন রুমে থাকা, বেশি সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকা বা বয়সজনিত কারণে এই সমস্যা হতে পারে।
৩. ইনফেকশন বা সংক্রমণ
চোখে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের সংক্রমণ হলে কনজাংটিভাইটিস (চোখ উঠা) হতে পারে। এতে চোখ লাল হয়ে যায়, ফুলে ওঠে এবং চুলকায়। অনেক সময় পুঁজ বা পানি বের হয়।
৪. দৃষ্টিশক্তির সমস্যা
বারবার চোখ চুলকানো বা ঘষা কখনও দৃষ্টিশক্তির সমস্যারও লক্ষণ হতে পারে। বিশেষ করে কর্নিয়ার সমস্যায় চোখে অস্বস্তি বা ঝাপসা দেখার পাশাপাশি চুলকানি দেখা দিতে পারে।
কী করবেন?
১. ঘন ঘন চোখ চুলকালে বারবার হাত দিয়ে ঘষবেন না। এতে সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।
২. পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন।
৩. যদি সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে দ্রুত চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
৪. প্রয়োজনে ডাক্তার অ্যালার্জির ওষুধ বা আইড্রপ দিতে পারেন।
চোখের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকা খুব জরুরি। ঘন ঘন চুলকানি অবহেলা করলে ভবিষ্যতে দৃষ্টিশক্তি ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তাই সমস্যা দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সূত্র: আমেরিকান একাডেমি অব অপথালমোলজি, ন্যাশনাল আই ইনস্টিটিউট অব ইউএসএ
এএমপি/জিকেএস