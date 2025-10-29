সোনার দামে চমক, তবু থেমে নেই বিয়ের সাজের জৌলুস

সোনার দামে চমক, তবু থেমে নেই বিয়ের সাজের জৌলুস
সোনার গয়না যেন বিয়ের সাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হার, বালা, আংটি ছাড়া যেন নববধূর রূপই অসম্পূর্ণ। কিন্তু সময় বদলেছে আর সেই সঙ্গে পাল্টেছে সোনার দামও। এখন ভরি প্রতি সোনা দুই লাখ টাকারও বেশি, ফলে অনেকেই বিয়ের বাজেট মেলাতে গিয়ে পড়ছেন চাপে। তবু সুখবর আছে, সোনা না থাকলেও বিয়ে হতে পারে ঝলমলে, রুচিশীল আর একদম নিজের মতো করে। একটু সৃজনশীলতা আর রুচির ছোঁয়ায় বিয়ের সাজ হয়ে উঠতে পারে অনন্য। চলুন জেনে নেওয়া যাক সোনা ছাড়া বিয়েকেও কীভাবে দেওয়া যায় বিশেষ ছোঁয়া।
রঙিন রত্নের আংটি: রুবি, এমেরাল্ড, স্যাফায়ার কিংবা টোপাজ-এই রঙিন রত্নগুলো এখন কেবল গয়না নয়, বরং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। রঙের ঝলকে তৈরি আংটি প্রকাশ করে রুচি ও মনোভাবের বিশেষ ছাপ। সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডে এখন রত্নখচিত আংটি নববধূদের অন্যতম পছন্দ।
ভিনটেজ গয়না: মায়ের বা দিদিমার পুরোনো গয়না এখন শুধু স্মৃতি নয়, বরং এক অনন্য ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। পুরোনো হার বা বালা আধুনিক ডিজাইনে নতুনভাবে পরে নিতে পারেন সহজেই। এতে থাকবে ঐতিহ্যের মাধুর্য, ভালোবাসার উষ্ণতা আর আধুনিকতার ছোঁয়া-সব একসঙ্গে।
মোইসনাইট ব্যান্ড: চোখ-ধাঁধানো ঝলক, কিন্তু দামে অনেক সাশ্রয়ী-এই কারণেই মোইসনাইট এখন নববধূদের নতুন পছন্দ। পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও রুচিশীল এই পাথর হিরার বিকল্প হিসেবে দারুণ জনপ্রিয়। যারা চান গ্ল্যামার আর সরলতার নিখুঁত ভারসাম্য, তাদের জন্য এটি আদর্শ।
কাঠের ইনলে আংটি: প্রকৃতিপ্রেমী দম্পতিদের জন্য এটি এক অসাধারণ বিকল্প। কাঠ ও ধাতুর মিশ্রণে তৈরি এই আংটি প্রতিটি সম্পর্কের মতোই অনন্য। প্রতিটি কাঠের দাগ আলাদা, তেমনি আলাদা দুজন মানুষের জীবনের গল্পও। প্রতীকীভাবে সুন্দর, পরিবেশবান্ধব ও একদম ব্যতিক্রমী।
ইটারনিটি ব্যান্ড: এক সারি রত্ন বা হিরায় মোড়া এই ব্যান্ডের প্রতিটি পাথর যেন এক একটি স্মৃতি, এক একটি মুহূর্তের প্রতীক। ভালোবাসার অটুট বন্ধনের এই আংটি মার্জিত, আভিজাত্যপূর্ণ ও প্রতিদিনের ব্যবহারেও আরামদায়ক।
সিরামিক রিং: হালকা ও স্ক্র্যাচ-প্রতিরোধী সিরামিক রিং এখন জেন-জেড প্রজন্মের প্রথম পছন্দ। কালো, সাদা বা রোজ গোল্ড-নিজের স্টাইল অনুযায়ী রঙ বেছে নেওয়া যায়। যারা মিনিমাল অথচ আধুনিক সাজ পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটি একদম উপযুক্ত।
লেদার ব্যান্ড: যারা প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে নিজের রুচিতে নতুনত্ব আনতে চান, তাদের জন্য লেদার ব্যান্ড দারুণ বিকল্প। এতে আছে রাফ, বোল্ড এবং ফ্যাশনেবল ভাব-যা এক নিমিষে আলাদা করে দেয় আপনার লুককে।
সোনা ছাড়া বিয়ে মানেই যে ঐতিহ্য হারানো, তা নয়। বরং এটি হতে পারে নতুনভাবে ভালোবাসার প্রকাশ, নিজের মতো করে নতুন অধ্যায় শুরু করার সাহস। গয়নার ঝলক না থাকলেও, উজ্জ্বল হোক আপনাদের সম্পর্কের আলো সেটাই তো আসল সৌন্দর্য।
জেএস/