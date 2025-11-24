 ভূমিকম্প হলে কি সত্যিই বাথরুম নিরাপদ আশ্রয়?

ভূমিকম্প হলে কি সত্যিই বাথরুম নিরাপদ আশ্রয়?
সম্প্রতি বাংলাদেশে হওয়া ভূমিকম্পের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি প্রশ্ন প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসছে ‘ভূমিকম্পের সময় কি সত্যিই বাথরুম সবচেয়ে নিরাপদ স্থান?’ অনেকেই আবার পরামর্শ দিচ্ছেন, ভূমিকম্প শুরু হলে দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে যেতে। কিন্তু এই ধারণা কতটা বৈজ্ঞানিক? আসলে কি বাথরুম সত্যিই নিরাপদ? নাকি এটি কেবল ভুল ধারণা? চলুন জেনে নেই বিস্তারিত।
‘বাথরুম নিরাপদ’ কথাটি কোথা থেকে এলো?
পুরোনো ভবনগুলোর বাথরুম সাধারণত ভবনের পিলারের কাছে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাথরুমের দেয়াল অন্যান্য কক্ষের তুলনায় কিছুটা মোটা হয়। সে কারণেই অনেকের ধারণা বাথরুমের দেয়াল মজবুত ও ছাদ তুলনামূলক বেশি শক্ত তাই ভূমিকম্পে সহজে ভেঙে পড়ে না। এই ধারণার পেছনে কিছু সত্যতা আছে, তবে বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়।
বাথরুম সবসময় নিরাপদ নয় কেন?
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্ক করে বলেন বাথরুম কখনও নিরাপদ হতে পারে, আবার অনেক সময় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গাও হতে পারে। কারণগুলো হলো-
- বাথরুমে সবচেয়ে বেশি কাঁচ ও টাইলস থাকে
- দেওয়ালের টাইলস খসে পড়লে, আয়না ভেঙে ছড়িয়ে গেলে মারাত্মক আঘাত লাগতে পারে।
- পানির পাইপ ফেটে যেতে পারে।
- পাইপ বা ট্যাপ ভেঙে পানি ছড়িয়ে পড়লে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে।
- গিজার বা হিটার থাকলে বিদ্যুৎজনিত সমস্যা তৈরি হতে পারে।
- দরজা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি
- দেওয়াল ধসে পড়লে বা ধুলাবালিতে ঢেকে গেলে বাঁচার সুযোগ কমে যায়।
এসব কারণে বাথরুমকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলা ভুল।
বাথরুম কখনও কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয় কেন?
কিছু ভবনে বাথরুম পিলারের সংলগ্ন থাকে এবং কাঠামোটি কিছুটা মজবুত হয়। তাই তুলনামূলক ক্ষতি কম হতে পারে। তবে এটি সব ভবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নিরাপত্তা মূলত নির্ভর করে পুরো ভবনের নির্মাণমান এবং ভূমিকম্পের শক্তির ওপর।
ভূমিকম্পে নিরাপদে থাকার বৈজ্ঞানিক নিয়ম কী?
বিশ্বের সব দেশেই ভূমিকম্প মোকাবিলায় একই ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। সেটি হলো-
- নিচে বসুন
- শক্ত আসবাবের নিচে আশ্রয় নিন
- কম্পন বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
ভূমিকম্পের সময় ঘরের ভিতরে থাকলে করণীয়
- শক্ত টেবিল, ডেস্ক বা বিছানার নিচে আশ্রয় নিন
- জানালা, কাঁচ, ভারী আলমারি থেকে দূরে থাকুন
- লিফট ব্যবহার করবেন না
- দরজার সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন না
- ঘর থেকে না বের হয়ে অপেক্ষা করুন
ভূমিকম্পের সময় বাইরে থাকলে করণীয়
- ভবন, দেয়াল, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছপালা থেকে দূরে যান
- খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কম্পন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
বাথরুমে কখন আশ্রয় নেওয়া উচিত?
- বাথরুম একেবারে কাছেই থাকলে
বাইরে যেতে গেলে বেশি বিপদ হলে
ঘরে আশ্রয় নেওয়ার মতো শক্ত টেবিল বা বিছানা না থাকলে।
তবুও বাথরুমকে প্রথম পছন্দ হিসেবে নেওয়া ঠিক নয়। এটিকে শেষ বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা ভালো।
ভুল ধারণা থেকে বড় দুর্ঘটনা
ভূমিকম্পের সময় হঠাৎ দৌড়ে বাথরুমে ঢোকার চেষ্টা করলে পড়ে যাওয়া, দরজায় আঘাত পাওয়া, দরজা আটকানো, কাঁচ বা টাইলসে আহত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে ঠিক এই ভুল ধারণা থেকে।
বাংলাদেশের ভবন কাঠামো
বাংলাদেশে বহু ভবন সঠিক মান বজায় রেখে নির্মিত নয়। ভূমিকম্প সহনশীলতার অভাবে যেকোনো তলায় বা যেকোনো কক্ষেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা হলো- সচেতনতা, প্রশিক্ষণ, সঠিক করণীয় জানা, নির্মাণমান উন্নয়ন।
ভূমিকম্পে বাথরুম নিরাপদ এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। আবার পুরোপুরি মিথও নয়। তবে এটি কখনই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের তালিকায় প্রথম স্থানে নেই। এমন সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শান্ত থাকা, ঠিকমতো নিচে বসে আশ্রয় নেওয়া, ঝুঁকি কমানোর সঠিক নিয়ম জানা। বাথরুম নয়, সঠিক জ্ঞানই ভূমিকম্পের সময় সত্যিকার নিরাপত্তা দিতে পারে।
তথ্যসূত্র: ইউনাইটেট স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে
